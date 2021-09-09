В Беларуси учительница получила два года лишения свободы за комментарий под фото милиционера

В Беларуси суд города Барановичи дал два года «домашней химии» 33-летней учительнице английского языка Марии Михеевой за комментарий в одном из Telegram-чатов под фотографией милиционера.
Об этом сообщают правозащитный центр «Вясна» и пресс-служба Верховного суда.
Михеева оставила под фото Вадима Якимчика комментарий: «Я с этим чмом в молодости гуляла». За это ее обвинили в оскорблении должностного лица при исполнении им служебных обязанностей (ст. 369 УК РБ), а лингвистическая экспертиза установила, что слово «чмо» унижает достоинство силовика.
На суде учительница гимназии, которая находится в декретном отпуске, признала свою вину. Это и наличие двух детей у учительницы суд счел смягчающим обстоятельством.
Кроме двух лет «домашней химии», у женщины в доход государства конфисковали мобильный телефон.
- В Беларуси после подавления протестов 2020 года режим Александра Лукашенко активно наказывает всех, кто выступал против действующей власти и силовиков. Подобные случаи, как у Михеевой, не единичны.
- 6 сентября суд Минска приговорил беларусских оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к колонии на 11 и 10 лет соответственно. Их признали виновными в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования и руководстве им.