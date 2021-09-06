В Японии мужчина украл из прачечных 730 предметов женского белья. Полиция впечатлена
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Beppu City Police Office
В японском городе Беппу (префектура Оита) полиция арестовала 56-летнего Тецуо Урату по обвинению в краже из прачечных 730 элементов женского белья.
Об этом пишет Insider со ссылкой на местные СМИ.
Полиция вышла на мужчину после жалобы 21-летней студентки, которая заявила о пропаже шести комплектов белья из местной прачечной самообслуживания.
Через неделю полиция пришла в квартиру Ураты и обнаружила там целый склад. Японец после краткого допроса признался в преступлении.
Представитель департамента полиции заявил, что подобного количества белья не конфисковали уже многие годы, хотя это происходит не редко — в апреле в префектуре Саго задержали 30-летнего электрика, у которого дома нашли 424 предмета нижнего белья девочек-подростков, а в 2019 году в Оита полиция обнаружила у 40-летнего мужчины более 1 100 украденных женских вещей.
- В Японии довольно распространен подобный фетиш с женским бельем, а в местных секс-шопах легально продают использованное белье. Многие девушки на этом неплохо зарабатывают.
- В 2018 году издание Metro писало о британке, которая зарабатывает более 3,5 млн грн в год, продавая фетишистам грязные носки и обувь.