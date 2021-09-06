В Японии мужчина украл из прачечных 730 предметов женского белья. Полиция впечатлена

Пекельце

Beppu City Police Office

В японском городе Беппу (префектура Оита) полиция арестовала 56-летнего Тецуо Урату по обвинению в краже из прачечных 730 элементов женского белья.

Об этом пишет Insider со ссылкой на местные СМИ.

Полиция вышла на мужчину после жалобы 21-летней студентки, которая заявила о пропаже шести комплектов белья из местной прачечной самообслуживания.

Через неделю полиция пришла в квартиру Ураты и обнаружила там целый склад. Японец после краткого допроса признался в преступлении.

Представитель департамента полиции заявил, что подобного количества белья не конфисковали уже многие годы, хотя это происходит не редко — в апреле в префектуре Саго задержали 30-летнего электрика, у которого дома нашли 424 предмета нижнего белья девочек-подростков, а в 2019 году в Оита полиция обнаружила у 40-летнего мужчины более 1 100 украденных женских вещей.