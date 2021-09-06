В Японії чоловік вкрав з пралень 730 предметів жіночої білизни. Поліція вражена

У японському місті Беппу (префектура Оіта) поліція заарештувала 56-річного Тецуо Урату за звинуваченням у крадіжці з пралень 730 елементів жіночої білизни.

Про це пише Insider з посиланням на місцеві ЗМІ.

Поліція вийшла на чоловіка після скарги 21-річної студентки, яка заявила про зникнення шісти комплектів білизни з місцевої пральні самообслуговування.

Через тиждень поліція прийшла в квартиру Урати і виявила там цілий склад. Японець після короткого допиту зізнався у злочині.

Представник департаменту поліції заявив, що подібної кількості білизни не конфіскували вже багато років, хоча це відбувається не рідко — в квітні в префектурі Саго затримали 30-річного електрика, у якого вдома знайшли 424 предмета нижньої білизни дівчаток-підлітків, а в 2019 році в Оіта поліція виявила у 40-річного чоловіка більше 1 100 вкрадених жіночих речей.