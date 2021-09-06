В Японії чоловік вкрав з пралень 730 предметів жіночої білизни. Поліція вражена

У японському місті Беппу (префектура Оіта) поліція заарештувала 56-річного Тецуо Урату за звинуваченням у крадіжці з пралень 730 елементів жіночої білизни.
Про це пише Insider з посиланням на місцеві ЗМІ.
Поліція вийшла на чоловіка після скарги 21-річної студентки, яка заявила про зникнення шісти комплектів білизни з місцевої пральні самообслуговування.
Через тиждень поліція прийшла в квартиру Урати і виявила там цілий склад. Японець після короткого допиту зізнався у злочині.
Представник департаменту поліції заявив, що подібної кількості білизни не конфіскували вже багато років, хоча це відбувається не рідко — в квітні в префектурі Саго затримали 30-річного електрика, у якого вдома знайшли 424 предмета нижньої білизни дівчаток-підлітків, а в 2019 році в Оіта поліція виявила у 40-річного чоловіка більше 1 100 вкрадених жіночих речей.
- В Японії досить поширений подібний фетиш із жіночою білизною, а в місцевих секс-шопах легально продають використану білизну. Багато дівчат на цьому непогано заробляють.
- У 2018 році видання Metro писало про британку, яка заробляє понад 3,5 млн грн на рік, продаючи фетишистам брудні шкарпетки і взуття.