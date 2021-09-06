Отбор на ЧМ-2022: матч Бразилии и Аргентины прервали через 5 минут после начала — некоторые игроки нарушили карантин
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Южной Америке продолжается квалификация Чемпионата мира — 2022. В воскресенье, 5 сентября, состоялся матч между сборными Бразилии и Аргентины, но его приостановили и перенесли — из-за того, что четыре игрока-аргентинца попали в Бразилию с нарушениями карантина.
Об этом сообщает BBC.
На четвертой минуте матча на поле стадиона «Арена Коринтианс» выбежал министр здравоохранения Бразилии, чтобы задержать четырех футболистов сборной Аргентины. Дело в том, что игроки Эмилиано Буэндиа, Эмилиано Мартинес, Кристиан Ромеро и Джованни Ло Чельсо в последние 14 дней находились в Великобритании, а потому не имели права на въезд в Бразилию без двухнедельного карантина.
Сразу после задержания вся аргентинская делегация пошла в подтрибунное помещение, матч остановили, а затем вообще перенесли (даты пока нет). Судья и комиссар матча представят отчет в дисциплинарный комитет ФИФА, который определит дальнейшие действия.
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