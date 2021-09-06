Відбір на ЧС-2022: матч Бразилії та Аргентини перервали через 5 хвилин після початку — дехто з гравців порушили карантин

У Південній Америці триває кваліфікація Чемпіонату світу — 2022. У неділю, 5 вересня, відбувся матч між збірними Бразилії та Аргентини, однак його зупинили і перенесли — через те, що чотири гравці-аргентинці потрапили у Бразилію з порушеннями карантину.
Про це повідомляє BBC.
На четвертій хвилині матчу на поле стадіону «Арена Корінтіанс» вибіг міністр охорони здоровʼя Бразилії, щоб затримати чотирьох футболістів збірної Аргентини. Справа в тому, що гравці Еміліано Буендіа, Еміліано Мартінес, Крістіан Ромеро і Джованні Ло Чельсо в останні 14 днів перебували у Великій Британії, а тому не мали права на вʼїзд до Бразилії без двотижневого карантину.
Відразу після затримання вся аргентинська делегація пішла у підтрибунне приміщення, через що матч був зупинений, а потім його взагалі перенесли (дата поки невідома). Суддя і комісар матчу представлять звіт у дисциплінарний комітет ФІФА, який визначить подальші дії.
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