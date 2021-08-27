TikTok начала блокировать опасный челлендж с ящиками. В США на нем уже делают ставки

Пекельце

Соцсеть TikTok начала блокировать новый травмоопасный челлендж с ящиками из-под молока, на конструкции из которых нужно удержаться. В пригородах США Milk Crate Challenge («Челлендж с молочными ящиками») достиг таких размахов, что на нем начали делать денежные ставки.

Как пишет Daily Mail, TikTok запретила публиковать видео с этим челленджем после сообщений о десятках серьезных травм (открытые переломы и так далее).

В TikTok заметили опасную тенденцию — некоторые создатели контента собирают целые толпы для участия в «пробежке» по ящикам, набирая на этом миллионы просмотров. Авторы видео используют теги #CrateChallenge, #MilkCrate и #hoodolympics («Олимпиада на районе»), созывая десятки участников.

Пройти по ящикам до конца удается единицам. Некоторые за успешный проход получают деньги. К примеру, девушка по имени Шонтика Уильямс заработала за свою ловкость $800. У большинства «заработок» — синяки, гематомы и переломы.