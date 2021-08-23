Бывший министр связи Афганистана устроился на работу курьером в Германии
- Автор:
- Костя Войтенко
- Дата:
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Leipziger Volkszeitung
Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат, который в декабре 2020 года уехал из страны, устроился на работу курьером в Германии. Об этом со ссылкой на его интервью ежедневной газете Leipziger Volkszeitung 23 августа сообщает Deutsche Welle.
Сайед Ахмад Шах Садаат занимал пост министра в 2018—2020 годах. Он сам подал в отставку в знак несогласия с политикой перераспределения государственных средств.
В декабре 2020 года бывший афганский чиновник переехал в Германию. Когда у него закончились сбережения, Сайед Ахмад Шах Садаат начал искать работу. Сейчас экс-министр работает курьером, развозя еду и напитки в службе доставки Lieferando.
В интервью Leipziger Volkszeitung он признался, что мечтает устроиться на работу в крупнейшую немецкую телекоммуникационную компанию — Telekom.
Сайед Ахмад Шах Садаат учился в Великобритании и получил магистерскую степень в области радиоинженерного дела в Королевском колледже Лондона.
До афганского правительства он работал в телекоммуникационных компаниях в Великобритании, Испании, Швейцарии, Франции, Саудовской Аравии.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что захватили власть в стране. Боевики взяли под контроль более 90% территории. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны.
- Из Кабула и страны хлынул поток беженцев. В столице продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также самолетами вывозят афганцев, сотрудничавших с США и союзниками.
- Аэропорт сейчас открыт для военных самолетов и для некоторых коммерческих рейсов. Его безопасность контролируют силы США. Первые два дня после захвата Кабула талибами в аэропорту царил хаос, жертвами которого стали не менее 12 человек. По данным НАТО, из Кабула уже эвакуировали более 18 тысяч человек.