Пекельце

Leipziger Volkszeitung

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат, который в декабре 2020 года уехал из страны, устроился на работу курьером в Германии. Об этом со ссылкой на его интервью ежедневной газете Leipziger Volkszeitung 23 августа сообщает Deutsche Welle.

Сайед Ахмад Шах Садаат занимал пост министра в 2018—2020 годах. Он сам подал в отставку в знак несогласия с политикой перераспределения государственных средств.

В декабре 2020 года бывший афганский чиновник переехал в Германию. Когда у него закончились сбережения, Сайед Ахмад Шах Садаат начал искать работу. Сейчас экс-министр работает курьером, развозя еду и напитки в службе доставки Lieferando.

В интервью Leipziger Volkszeitung он признался, что мечтает устроиться на работу в крупнейшую немецкую телекоммуникационную компанию — Telekom.

Сайед Ахмад Шах Садаат учился в Великобритании и получил магистерскую степень в области радиоинженерного дела в Королевском колледже Лондона.

До афганского правительства он работал в телекоммуникационных компаниях в Великобритании, Испании, Швейцарии, Франции, Саудовской Аравии.