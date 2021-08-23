Колишній міністр звʼязку Афганістану влаштувався на роботу курʼєром в Німеччині

Колишній міністр звʼязку Афганістану Сайед Ахмад Шах Садаат, який в грудні 2020 року виїхав з країни, влаштувався на роботу курʼєром в Німеччині. Про це з посиланням на його інтервʼю щоденній газеті Leipziger Volkszeitung 23 серпня повідомляє Deutsche Welle.

Сайед Ахмад Шах Садаат обіймав пост міністра в 201—2020 роках. Він сам пішов у відставку на знак незгоди з політикою перерозподілу державних коштів.