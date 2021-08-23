Колишній міністр звʼязку Афганістану влаштувався на роботу курʼєром в Німеччині

Колишній міністр звʼязку Афганістану Сайед Ахмад Шах Садаат, який в грудні 2020 року виїхав з країни, влаштувався на роботу курʼєром в Німеччині. Про це з посиланням на його інтервʼю щоденній газеті Leipziger Volkszeitung 23 серпня повідомляє Deutsche Welle.
Сайед Ахмад Шах Садаат обіймав пост міністра в 201—2020 роках. Він сам пішов у відставку на знак незгоди з політикою перерозподілу державних коштів.
У грудні 2020 року колишній афганський чиновник переїхав до Німеччини. Коли у нього закінчилися заощадження, Сайед Ахмад Шах Садаат почав шукати роботу. Зараз ексміністр працює курʼєром і розвозить їжу та напої в службі доставки Lieferando.
В інтервʼю Leipziger Volkszeitung він зізнався, що мріє влаштуватися на роботу в найбільшу німецьку телекомунікаційну компанію — Telekom.
Сайед Ахмад Шах Садаат навчався у Великій Британії, де отримав магістерський ступінь в галузі радіоінженерної справи в Королівському коледжі Лондона.
До афганського уряду він працював в телекомунікаційних компаніях у Великій Британії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Саудівській Аравії.
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- З Кабулу і країни хлинув потік біженців. У столиці триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також літаками вивозять афганців, які співпрацювали зі США і союзниками.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб. За даними НАТО, з Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб.