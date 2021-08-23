Бывший министр связи Афганистана устроился на работу курьером в Германии

Бывший министр связи Афганистана Сайед Ахмад Шах Садаат, который в декабре 2020 года уехал из страны, устроился на работу курьером в Германии. Об этом со ссылкой на его интервью ежедневной газете Leipziger Volkszeitung 23 августа сообщает Deutsche Welle.

Сайед Ахмад Шах Садаат занимал пост министра в 2018—2020 годах. Он сам подал в отставку в знак несогласия с политикой перераспределения государственных средств.