В Сингапуре британца отправили в тюрьму за отказ надевать маску

Пекельце

В Сингапуре суд приговорил британца к шести неделям тюрьмы после того, как он неоднократно нарушал антикоронавирусные протоколы, отказываясь носить маску на публике.

Об этом сообщает CNN.

40-летнего Бенджамина Глинна признали виновным по четырем пунктам обвинения: в том, что он не надевал маску в поезде в мае и на судебном заседании в июле, а также в причинении неудобств и угроз в адрес государственных служащих. Ранее суд назначил ему из-за несколько агрессивного поведения еще и психиатрическую экспертизу.

Сам мужчина все обвинения называет незаконными и требует, чтобы ему вернули паспорт, чтобы он мог вернуться в Великобританию.

Сингапур хорошо известен соблюдением строгих правил, а также посадками в тюрьмы и штрафами за нарушение антикоронавирусных протоколов. Так, например, у некоторых иностранцев аннулировали разрешения на работу за их нарушения, а британец нарушил карантин, чтобы встретиться с невестой, и их обоих отправили в тюрьму на две недели.

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