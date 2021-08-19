В Сингапуре британца отправили в тюрьму за отказ надевать маску
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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В Сингапуре суд приговорил британца к шести неделям тюрьмы после того, как он неоднократно нарушал антикоронавирусные протоколы, отказываясь носить маску на публике.
Об этом сообщает CNN.
40-летнего Бенджамина Глинна признали виновным по четырем пунктам обвинения: в том, что он не надевал маску в поезде в мае и на судебном заседании в июле, а также в причинении неудобств и угроз в адрес государственных служащих. Ранее суд назначил ему из-за несколько агрессивного поведения еще и психиатрическую экспертизу.
Сам мужчина все обвинения называет незаконными и требует, чтобы ему вернули паспорт, чтобы он мог вернуться в Великобританию.
Сингапур хорошо известен соблюдением строгих правил, а также посадками в тюрьмы и штрафами за нарушение антикоронавирусных протоколов. Так, например, у некоторых иностранцев аннулировали разрешения на работу за их нарушения, а британец нарушил карантин, чтобы встретиться с невестой, и их обоих отправили в тюрьму на две недели.
- С начала пандемии и состоянием на 19 августа во Сингапуре выявили 66 334 случаи коронавируса, 46 человек умерли. Полностью вакцинированы в стране 73,1% населения (4,17 миллиона человек).