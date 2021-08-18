Литовские пограничники нашли площадку, где беларусы снимают видео об «избиении мигрантов»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Литовские пограничники нашли на беларусско-литовской границе специальную площадку для «съемок эпизодов, как литовские пограничники бьют нелегалов» и опубликовали видео одной из «драм».
Видео обнародовала Служба охраны государственной границы Литвы в среду, 18 августа.
«Вы готовы к фильму в среду? Если да, то делимся видео, которое демонстрирует неудачную провокацию беларусских пограничников. Четыре нарушителя медленно проникают на территорию Литвы. Как видно на видео, они никуда не спешат, не боятся — как будто кого-то ждут. Как только появляются литовские пограничники, провокаторы возвращаются в Беларусь и начинается спектакль: беларусские пограничники сразу же начинают снимать «квартет». Злоумышленники эмоционально рассказывают, как они были избиты и ранены литовскими пограничниками. После записи этой полностью фальшивой драмы и актеры, и режиссеры исчезают в темноте беларусских лесов», — подписали видео литовские пограничники.
Согласно последним данным, литовские пограничники вернули за последние сутки в Беларусь почти 100 человек, которые пытались незаконно пересечь границу. Кроме этого, нелегалы из Беларуси хотели попасть и в Польшу (138 человек), и в Латвию (46).
Беларусь неоднократно обвиняла Литву в «избиении мигрантов» и жестоком отношении к беременным женщинам (которые, как оказалось, симулировали потерю сознания).
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалов группами направляют в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала их разворачивать назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью.
- Ирак на фоне миграционного кризиса запретил рейсы в Беларусь и начал эвакуировать оттуда своих граждан. Литва же начала выдавать мигрантам по €300, чтобы те покинули страну.