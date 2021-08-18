Литовські прикордонники знайшли майданчик, де білоруси знімають відео про «побиття мігрантів»

Литовські прикордонники знайшли на білорусько-литовському кордоні спеціальний майданчик для «зйомок епізодів, як литовські прикордонники бʼють нелегалів», і опублікували відео однієї з «драм».

Відео оприлюднила Служба охорони державного кордону Литви в середу, 18 серпня.

«Ви готові до фільму в середу? Якщо так, то ділимося відео, що демонструє невдалу провокацію білоруських прикордонників. Чотири порушники повільно проникають на територію Литви. Як видно на відео, вони нікуди не поспішають, не бояться — немов на когось чекають. Щойно зʼявляються литовські прикордонники, провокатори повертаються в Білорусь і починається вистава: білоруські прикордонники відразу ж починають знімати «квартет». Зловмисники емоційно розповідають, як вони були побиті та поранені литовськими прикордонниками. Після запису цієї повністю фальшивої драми й актори, і режисери зникають у темряві білоруських лісів», — підписали відео литовські прикордонники.