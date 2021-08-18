Литовские пограничники нашли площадку, где беларусы снимают видео об «избиении мигрантов»

Литовские пограничники нашли на беларусско-литовской границе специальную площадку для «съемок эпизодов, как литовские пограничники бьют нелегалов» и опубликовали видео одной из «драм».

Видео обнародовала Служба охраны государственной границы Литвы в среду, 18 августа.

«Вы готовы к фильму в среду? Если да, то делимся видео, которое демонстрирует неудачную провокацию беларусских пограничников. Четыре нарушителя медленно проникают на территорию Литвы. Как видно на видео, они никуда не спешат, не боятся — как будто кого-то ждут. Как только появляются литовские пограничники, провокаторы возвращаются в Беларусь и начинается спектакль: беларусские пограничники сразу же начинают снимать «квартет». Злоумышленники эмоционально рассказывают, как они были избиты и ранены литовскими пограничниками. После записи этой полностью фальшивой драмы и актеры, и режиссеры исчезают в темноте беларусских лесов», — подписали видео литовские пограничники.