В Испании отдыхающие на пляже задержали контрабандистов наркотиков. Их лодка вылетела на берег, уходя от погони

Пекельце

В испанской провинции Гранада на местном пляже люди задержали двух контрабандистов наркотиков, которые вылетели на лодке на берег, уходя от катера морской полиции.

Об этом пишет The Guardian.

Инцидент произошел вечером 15 августа, когда патрульный катер заметил подозрительную лодку возле пляжа Мелицена. Лодка практически сразу начала уходить от погони и на полном ходу вылетела на пляж, где было много отдыхающих.

Из катера выбежали двое мужчин, но люди бросились за ними в погоню. Этот момент снял на видео один из отдыхающих.

После непродолжительной погони одного из контрабандистов повалили на землю, а второго задержали неподалеку. Спустя несколько минут контрабандистов передали полиции.

Позднее правоохранители сообщили, что в лодке нашли более 700 кг каннабиса, и поблагодарили граждан за помощь.