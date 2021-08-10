В Туркменистане людей заставляют подтвердить на Коране отказ от VPN. В стране ограничен доступ к интернету

Пекельце

Christian Bodhi / Pixabay

В Туркменистане правительство, которое ограничило доступ к интернету, теперь требует от людей клясться на Короне, что они не будут использовать VPN для доступа на сайты, которые не работают.

Об этом пишет туркменская служба «Радио Свобода».

Женщина, представившаяся, как Айнур, уже более полутора лет пытается провести к себе домой интернет, чтобы общаться с мужем , который находится на заработках за границей.

«Я в прошлом году записалась в очередь на проведение интернета к себе домой. Моя очередь наступила спустя полтора года. До того, как получить услуги Wi-Fi я подписала множество документов. А теперь у меня требуют, чтобы я поклялась на Коране о том, что не буду пользоваться VPN услугами. А без VPN на интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», — рассказала женщина.

Корреспондент издания сообщил, что в другом регионе страны сотрудник Министерства национальной безопасности, курирующий местным филиалом компании «Туркментелеком», также заставляет граждан клясться на Коране о том, что они не будут пользоваться VPN.

Отметим, что в стране заблокированы страницы социальных сетей (например, Facebook, Twitter, YouTube), сайты, предлагающие VPN сервисы, также арестовывают мастеров, которые за деньги устанавливают VPN сервисы на телефоны.

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