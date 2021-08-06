«Моя жизнь меняется». Бритни Спирс получила iPad и назвала этот день «грандиозным»

Пекельце

AllTechBuzz / Flickr

Американская певица Бритни Спирс поделилась с фанатами «грандиозным событием» своей жизни — она впервые получила iPad. Эта ситуация настолько обескуражила 39-летнюю артистку, что она рассказала о ней в своем Instagram.

«Друзья, у меня отличные новости. Сегодня я получила свой первый iPad. Я так счастлива!» — отметила Спирс и призналась, что у ее детей iPad был уже давно, а для себя она купила его только сейчас.

«Это просто грандиозный день. У меня всегда был маленький телефон, но теперь iPad в моих руках, и я чувствую, что моя жизнь меняется, пока мы говорим. Я так взволнована. Вперед», — добавила певица.

Затем певица традиционно станцевала для своей аудитории со словами: «Могла ли я сделать это, если бы была пьяна».

Недавно Бритни Спирс впервые за долгое время выступила в суде, где заявила, что «опекунство лишает ее права на жизнь», и потребовала снять с нее опеку.