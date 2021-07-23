Российский «Первый канал» не показал сборную Украины на Олимпийских играх. Он прервался на рекламу

Пекельце

picture alliance / Contributor / Getty Images

Российский государственный «Первый канал», который 23 июля ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио, во время парада атлетов не показал выход на стадион команды Украины.

Об этом сообщило российское информационное агентство РБК.

Трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские олимпийцы.

На канале этот перерыв пояснили РБК «коммерческими обязательствами»: парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.

picture alliance / Contributor / Getty Images

Отметим, что во время чемпионата Европы по футболу «Первый канал» также не показывал начало матчей с участием сборной Украины, когда исполнялся гимн страны.

Напомним, что 23 июля в Токио стартовали летние Олимпийские игры 2020, которые продлятся до 8 августа. Всего в Токио выступят 158 украинских спортсменов. Они представят Украину в 25 видах спорта. 23 июля они уже начали выступления — первыми соревновались лучники.