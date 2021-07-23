Російський «Перший канал» не показав збірну України на Олімпійських іграх. Він перервався на рекламу

Російський державний «Перший канал», який 23 липня веде трансляцію церемонії відкриття Олімпіади в Токіо, під час параду атлетів не показав вихід на стадіон команди України.

Про це повідомило російське інформаційне агентство РБК.

Трансляцію перервали на рекламу безпосередньо перед появою на полі збірної Уганди. Слідом за нею йшли українські олімпійці.

На каналі цю перерву пояснили РБК «комерційними зобовʼязаннями»: парад триває близько двох годин, і кілька разів його доводиться переривати на рекламу.