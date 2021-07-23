Российский «Первый канал» не показал сборную Украины на Олимпийских играх. Он прервался на рекламу

Российский государственный «Первый канал», который 23 июля ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады в Токио, во время парада атлетов не показал выход на стадион команды Украины.

Об этом сообщило российское информационное агентство РБК.

Трансляцию прервали на рекламу непосредственно перед появлением на поле сборной Уганды. Вслед за ней шли украинские олимпийцы.

На канале этот перерыв пояснили РБК «коммерческими обязательствами»: парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.