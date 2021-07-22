В Швеции заключенные взяли в заложники охранников колонии. В качестве выкупа они потребовали 20 пицц

Пекельце

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В Швеции двое заключенных тюрьмы строгого режима на девять часов взяли в заложники двух охранников. В качестве выкупа они потребовали вертолет, но потом пошли на уступки и уменьшили ставку до 20 пицц — себе и соседям по камере.

Мужчины отбывают наказание за убийство, пишет Aftonbladet.

Заключенным удалось проникнуть в комнату охраны. Они были вооружены самодельным оружием: бритвенными лезвиями, прикрепленными к зубным щеткам.

Чтобы разрешить ситуацию, в тюрьму отправили переговорщиков. За пределами пенитенциарного учреждения уже дежурила скорая помощь, пожарная машина и полицейский вертолет.

Другие арестанты призывали заключенных сдаться. Они получили свою пиццу и освободили охранников. Надзиратели не подверглись насилию и не получили никаких телесных повреждений.