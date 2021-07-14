Президента Бразилии Болсонару госпитализировали из-за постоянной икоты

Пекельце

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Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в среду, 14 июля, для прохождения анализов из-за постоянной икоты. Об этом сообщает BBC и Correio Braziliense.

Ожидается, что он будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, но не обязательно в больнице. В заявлении его офиса говорится, что он чувствует себя хорошо.

66-летний Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней, а неделю назад президент был вынужден раньше завершить свое выступление из-за этого.

BBC пишет, что здоровье президента Бразилии вызывает опасения после того, как он получил ножевое ранение в кишечник во время кампании в 2018 году (нападающий несколько раз ударил Болсонару ножом, когда его несли на руках в толпе). Тогда он потерял 40% крови. После ножевого ранения ему сделали несколько операций на брюшной полости. Медики говорят, что икота может быть связана с раздражением пищевода после операции в этой зоне.