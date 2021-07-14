Президента Бразилії Болсонару шпиталізували через постійну гикавку

Президента Бразилії Жаїра Болсонару шпиталізували у середу, 14 липня, для проходження аналізів через постійну гикавку. Про це повідомляє BBC та Correio Braziliense.

Очікується, що він буде перебувати під наглядом від 24 до 48 годин, але не обовʼязково в лікарні. У заяві його офісу йдеться, що він почувається добре.

66-річний Болсонару у липні скаржився на гикавку, яка не проходить протягом майже десяти днів, а тиждень тому президент був змушений раніше завершити свій виступ через це.