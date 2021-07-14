Президента Бразилии Болсонару госпитализировали из-за постоянной икоты

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в среду, 14 июля, для прохождения анализов из-за постоянной икоты. Об этом сообщает BBC и Correio Braziliense.

Ожидается, что он будет находиться под наблюдением от 24 до 48 часов, но не обязательно в больнице. В заявлении его офиса говорится, что он чувствует себя хорошо.

66-летний Болсонару в июле жаловался на икоту, которая не проходит в течение почти десяти дней, а неделю назад президент был вынужден раньше завершить свое выступление из-за этого.