Китайская полиция продает на аукционе более 50 служебных собак: они слишком робкие или у них слишком длинная шерсть

Пекельце

Ben Vaughn / Unsplash

Китайская полиция продает с аукциона 54 собаки, которые не прошли тесты на звание полицейских. Стартовая цена за каждую — $31. Об этом пишет Vice.

На торги выставили собак, которые были «слишком робкими, старыми или маленькими». Одну собаку продают за слишком длинную шерсть, а у двух других слабые задние лапы. Среди других причин — «слабо подбирают [предметы]», «слабые уши», «низкий уровень возбуждения» и «уши не встают». Большинство собак — немецкие овчарки от двух до трех лет. Некоторые из них — бельгийские малинуа, голландские овчарки и спаниели.

Согласно требованиям аукциона, покупатели должны будут подписать письменное обязательство о том, что они будут хорошо заботиться о животных. Им также нужно пообещать не продавать и не отдавать собак. Победители торгов заберут собак в тот же день.

Новость об аукционе вызвала большой интерес у публики — до 5 июля документ с перечнем и описанием собак загрузили более 82 тысяч раз.

В апреле китайские государственные СМИ писали, что стране не хватает около 20 тысяч полицейских собак, и на их обучение обычно уходит от трех до четырех лет. Некоторые исследователи экспериментировали с клонированием элитных собак для повышения эффективности разведения. Первый клонированный полицейский пес — кунминский волк — присоединился к отрядам в 2019 году.

Xinhua