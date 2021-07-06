Китайська поліція продає на аукціоні понад 50 службових собак: вони занадто боязкі або мають задовгу шерсть

Китайська поліція продає з аукціону 54 собаки, які не пройшли тести на звання поліцейських. Стартова ціна за кожну — $31. Про це пише Vice.

На торги виставили собак, які були «занадто боязкими, старими або маленькими». Одну собаку продають через задовгу шерсть, а двох інших через слабкі задні лапи. Серед інших причин — «слабко підбирають [предмети]», «слабкі вуха», «низький рівень збудження» і «вуха не встають». Більшість собак — німецькі вівчарки від двох до трьох років. Деякі з них — бельгійські малінуа, голландські вівчарки та спанієлі.