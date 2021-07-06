Китайская полиция продает на аукционе более 50 служебных собак: они слишком робкие или у них слишком длинная шерсть

Китайская полиция продает с аукциона 54 собаки, которые не прошли тесты на звание полицейских. Стартовая цена за каждую — $31. Об этом пишет Vice.

На торги выставили собак, которые были «слишком робкими, старыми или маленькими». Одну собаку продают за слишком длинную шерсть, а у двух других слабые задние лапы. Среди других причин — «слабо подбирают [предметы]», «слабые уши», «низкий уровень возбуждения» и «уши не встают». Большинство собак — немецкие овчарки от двух до трех лет. Некоторые из них — бельгийские малинуа, голландские овчарки и спаниели.