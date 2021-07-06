В Киеве неизвестный «заминировал» КГГА. Требует выкуп в биткоинах

Пекельце

Неизвестный мужчина 6 июля сообщил о минировании здания Киевской городской государственной администрации. Злоумышленник требует выкуп 0,5 биткоина — это примерно 466 тысяч гривен.

Об этом сообщает секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

Охрана частично эвакуировала людей из здания и проверяет его.

«Уверен, что эта история снова выдумана. Однако, жизнь и здоровье людей остается приоритетом», — написал Бондаренко. Позже он уточнил, что взрывчатку так и не нашли.

В тексте с угрозами, которые получили в КГГА, говорится, что минером является Эдгар Казарян, который живет по адресу проспект Владимира Маяковского, 88.

Он угрожает взорвать бомбу, если в течение 24 часов не получит пол биткоина на кошелек, указанный в письме.

В то же время на сайте полиции, а также на сайте КГГА сообщений о минировании здания пока не появлялось.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий наказание за ложные сообщения о минировании. Документ вводит уголовную ответственность за такие действия и позволяет сажать псевдоминера на срок от четырех до восьми лет.