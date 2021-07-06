У Києві невідомий «замінував» КМДА. Вимагає викуп у біткоїнах

Невідомий чоловік 6 липня повідомив про мінування будівлі Київської міської державної адміністрації. Зловмисник вимагає викуп 0,5 біткоїна — це приблизно 466 тисяч гривень.
Про це повідомляє секретар Київради Володимир Бондаренко.
Охоронці частково евакуйовали людей з будівлі та перевіряють її.
«Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя і здоров’я людей залишаються у пріоритеті», — написав Бондаренко. Згодом він повідомив, що вибухівку не знайшли.
У повідомлені з погрозами, яке отримали в КМДА, зазначено, що мінувальником є Едґар Казарян, який мешкає за адресою проспект Володимира Маяковського, 88.
Він погрожує підірвати бомбу, якщо протягом 24 годин не отримає 0,5 біткоїна на гаманець, вказаний у листі.
Нагадаємо, 25 березня президент Володимир Зеленський підписав закон, який посилює покарання за неправдиві повідомлення про мінування. Документ запроваджує кримінальну відповідальність за такі дії та дозволяє увʼязнювати псевдомінера на строк від чотирьох до восьми років.
- У січні в Запоріжжі затримали місцевого жителя, який систематично «мінував» різні обʼєкти в Україні та за кордоном. Чоловік створив у соцмережі групу, в якій за гроші брав «замовлення».
- До цього в Києві затримали громадянина США, який повідомив про мінування будівлі Держбюро розслідувань. Тепер йому загрожує від 2 до 6 років вʼязниці.
- На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За псевдомінування критично важливих обʼєктів інфраструктури як покарання запроваджується позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.