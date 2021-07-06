У Києві невідомий «замінував» КМДА. Вимагає викуп у біткоїнах

Невідомий чоловік 6 липня повідомив про мінування будівлі Київської міської державної адміністрації. Зловмисник вимагає викуп 0,5 біткоїна — це приблизно 466 тисяч гривень.

Про це повідомляє секретар Київради Володимир Бондаренко.

Охоронці частково евакуйовали людей з будівлі та перевіряють її.

«Упевнений, що ця історія знову вигадана. Проте, життя і здоров’я людей залишаються у пріоритеті», — написав Бондаренко. Згодом він повідомив, що вибухівку не знайшли.

У повідомлені з погрозами, яке отримали в КМДА, зазначено, що мінувальником є Едґар Казарян, який мешкає за адресою проспект Володимира Маяковського, 88.

Він погрожує підірвати бомбу, якщо протягом 24 годин не отримає 0,5 біткоїна на гаманець, вказаний у листі.