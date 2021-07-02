«Укрпочта» после скандальной истории с пчелами отказалась их перевозить — кроме маток

Пекельце

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«Укрпочта» временно прекратила доставку пчел за исключением пчелиных маток — их перевозку на период сезона (с мая по октябрь) сохранили по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Укрпочта» объясняет, что она не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями. Также есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые «Укрпочта» не может влиять, но которые существенно влияют на перевозки насекомых. Именно поэтому «Укрпочта» временно прекращает доставку пчел и просит пчеловодов найти альтернативу до сезона 2022 года.

Для пересылки пчелиной матки будут использовать специальную упаковку размером 70 х 35 х 20 мм. Она должна быть дополнительно вложена в картонную тару. Максимальный размер дополнительной упаковки составляет 340 х 240 х 100 мм.

Укрпочта

Напомним, что 11 мая пчеловоды из Иршавы и Виноградова (Закарпатье) отправили «Укрпочтой» заказчикам специальные пакеты с пчелами, маткой и расплодом. Однако через несколько часов выяснилось, что все пчелы якобы умерли из-за отсутствия воздуха. Через два дня глава «Укрпочты» заявил, что часть пчел «воскресла». После этого «Укрпочта» ужесточила правила пересылки пчел — этого не будут делать, если температура воздуха в городе отправления или доставки превышает +20 °С и анонсировала, что возможно вообще отменит эту услугу.