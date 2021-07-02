«Укрпочта» после скандальной истории с пчелами отказалась их перевозить — кроме маток

«Укрпочта» временно прекратила доставку пчел за исключением пчелиных маток — их перевозку на период сезона (с мая по октябрь) сохранили по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Укрпочта» объясняет, что она не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями. Также есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые «Укрпочта» не может влиять, но которые существенно влияют на перевозки насекомых. Именно поэтому «Укрпочта» временно прекращает доставку пчел и просит пчеловодов найти альтернативу до сезона 2022 года.