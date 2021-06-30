Посол Швеции поздравил Украину с победой — он уже поздравлял ее мемом с выходом в плей-офф

Пекельце

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил Украину с победой над шведами и с выходом в четвертьфинал. Перед этим, когда Украина вышла в плей-офф Евро-2020, он поздравил ее мемом.

Перед началом матча Тиберг написал: «Предсказание на сегодня: победители будут желто-синими». Уже после победы Украины он опубликовал в Twitter: «Слава Украине, Героям Слава!»

Напомним, что матч состоялся 29 июня в шотландском городе Глазго. Украина победила шведов со счетом 2: 1. Первый гол на 27-й минуте забил Александр Зинченко, второй на 120 минуте матча — Андрей Довбык. Теперь сборная Украины встретится в четвертьфинале турнира Евро-2020 со сборной Англии — 3 июля в Риме.