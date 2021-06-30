Посол Швеции поздравил Украину с победой — он уже поздравлял ее мемом с выходом в плей-офф

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг поздравил Украину с победой над шведами и с выходом в четвертьфинал. Перед этим, когда Украина вышла в плей-офф Евро-2020, он поздравил ее мемом.

Перед началом матча Тиберг написал: «Предсказание на сегодня: победители будут желто-синими». Уже после победы Украины он опубликовал в Twitter: «Слава Украине, Героям Слава!»