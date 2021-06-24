Посол Швеції мемом відреагував на перемогу збірної, яка вивела Україну в плей-оф Євро-2020. Йому відповів посол Польщі

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг опублікував мем про перемогу його збірної на Чемпіонаті Європи 2020 року, яка дозволила збірній Україні вийти в плей-оф. До нього у коментарі прийшов посол Польщі.

Відповідну публікацію посол зробив у своєму Twitter.

Він опублікував картинку, на якій зображені багато працівників, які стежать за роботою одного. Єдиний, який працює, підписаний «шведи», а всі інші — прізвищами гравців збірної України.