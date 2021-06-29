Режиссер Михалков получил от госбюджета РФ 200 млн рублей на фильм о противостоянии подлодки и гигантского моллюска

Пекельце

Гонтарь Владимир / УНИАН

Студия российского кинорежиссера Никиты Михалкова получит 200 млн рублей (75 млн гривен) из бюджета на съёмки фильма «Кракен» о противостоянии российской атомной подлодки и гигантского головоногого моллюска.

Об этом пишет российский проект «Открытые медиа».

На фильм «Кракен» фонд выделил безвозвратную субсидию в 200 млн рублей. Это значит, что даже в случае провала киноленты в прокате студия не должна возвращать деньги Фонду кино. О съёмках «Кракена» стало известно в мае 2021 года.

«Речь идёт о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ мирового океана — кракеном. Все драматургические ходы, всё, что будет придумываться, для нас должно подчёркивать работу наших моряков, которые без страха и упрёка выполняют свой гражданский и воинский долг», — рассказал генеральный директор студии Леонид Верещагин.

Кроме того, студия Михалкова получила еще 70 млн рублей (25 млн грн) на съемки фильма «Чемпион мира» о шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным. По данным СМИ, общий объем господдержки этого фильма — 350 млн рублей (130 млн гривен).