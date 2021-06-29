Режисер Міхалков отримав від держбюджету Росії 200 млн рублів на фільм про протистояння підводного човна й гігантського молюска

Студія російського кінорежисера Микити Михалкова отримає 200 млн рублів (75 млн гривень) з держбюджету на зйомки фільму «Кракен» про протистояння російської атомної субмарини і гігантського головоногого молюска.

Про це пише російський проєкт «Відкриті медіа».

На фільм «Кракен» фонд виділив безповоротну субсидію в 200 млн рублів. Це означає, що навіть у разі провалу кінострічки в прокаті студія не повинна повертати гроші Фонду кіно. Про зйомки «Кракена» стало відомо в травні 2021 року.

«Мова йде про поєдинок російського атомного підводного човна з одним з найстрашніших чудовиськ світового океану — кракеном. Всі драматургічні ходи, все, що буде придумуватися, для нас має підкреслювати роботу наших моряків, які без страху і докору виконують свій громадянський і військовий обовʼязок», — розповів генеральний директор студії Леонід Верещагін.

Крім того, студія Міхалкова отримала ще 70 млн рублів (25 млн грн) на зйомки фільму «Чемпіон світу» про шаховий поєдинок між Анатолієм Карповим та Віктором Корчним. За даними ЗМІ, загальний обсяг держпідтримки цього фільму — 350 млн рублів (130 млн гривень).