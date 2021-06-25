Зачем тебе эти бессонные ночи? Кличко ответил на ироническую песню Ивана Марунича о работе мэра
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- София Телишевская
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Скакодуб Андрей / POOL
Столичный музыкант и солист группы Karta Svitu Иван Марунич спел трек о работе мэра Киева под названием «Однажды я стану мэром» и опубликовал соответствующее видео в Facebook.
В песне Марунич описывает деятельность Кличко на посту мэра, перечисляя его самые резонансные появления на публике и высказывания. Он также включил на телефоне фрагмент интервью нынешнего киевского головы, советующего превращать холодную воду в горячую путем нагревания.
Трек понравился многим пользователям соцсетей, поэтому его активно распространили. Сам Виталий Кличко также не остался в стороне и прокомментировал песню, записав свой ролик.
«Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься», — отметил мэр.