Зачем тебе эти бессонные ночи? Кличко ответил на ироническую песню Ивана Марунича о работе мэра

Столичный музыкант и солист группы Karta Svitu Иван Марунич спел трек о работе мэра Киева под названием «Однажды я стану мэром» и опубликовал соответствующее видео в Facebook.

В песне Марунич описывает деятельность Кличко на посту мэра, перечисляя его самые резонансные появления на публике и высказывания. Он также включил на телефоне фрагмент интервью нынешнего киевского головы, советующего превращать холодную воду в горячую путем нагревания.

Трек понравился многим пользователям соцсетей, поэтому его активно распространили. Сам Виталий Кличко также не остался в стороне и прокомментировал песню, записав свой ролик.

«Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет. Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься», — отметил мэр.