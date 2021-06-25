Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кличко відповів на іронічну пісню Івана Марунича про роботу мера

Столичний музикант і соліст групи Karta Svitu Іван Марунич заспівав трек про роботу мера Києва під назвою «Одного дня я стану мером» та опублікував відповідне відео у Facebook.

У пісні Марунич описує діяльність Кличка на посаді мера, перераховуючи його найрезонансніші появи на публіці й висловлювання. Він також додав на телефоні фрагмент інтервʼю нинішнього київського голови, який радить нагрівати холодну воду, щоб вона стала гарячою.

Трек сподобався багатьом користувачам соцмереж, тож його активно поширили. Сам Віталій Кличко також не залишився осторонь і прокоментував пісню, записавши свій ролик.

«Навіщо тобі ці безсонні ночі? Кожен від тебе щось постійно хоче. Подивимось, скільки ти зможеш протриматись. Музикою краще продовжуй займатись», — зазначив мер.