Посол Швеции мемом отреагировал на победу сборной, которая вывела Украину в плей-офф Евро-2020. Ему ответил посол Польши
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Twitter / UEFA EURO 2020
Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг опубликовал мем о победе его сборной на Чемпионате Европы 2020 года, которая позволила сборной Украины выйти в плей-офф. К нему в комментарии пришел посол Польши.
Соответствующую публикацию посол сделал в своем Twitter.
Он опубликовал картинку, на которой изображены много работников, которые следят за работой одного. Единственный работающий подписан «шведы», а все остальные — фамилиями игроков сборной Украины.
«Всегда рады оказаться полезными», — отметил посол.
В комментариях к этой публикации появился посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий. Именно его сборная проиграла шведам и позволила Украине выйти в плей-офф.
Цихоцкий обнародовал фото разгневанного футболиста сборной Польши с подписью «улыбается по-польски».
- Сборная Украины по футболу в 1/8 финала Чемпионата Европы встретится с командой Швеции. Поединок состоится 29 июня в шотландском городе Глазго.