Посол Швеции мемом отреагировал на победу сборной, которая вывела Украину в плей-офф Евро-2020. Ему ответил посол Польши

Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг опубликовал мем о победе его сборной на Чемпионате Европы 2020 года, которая позволила сборной Украины выйти в плей-офф. К нему в комментарии пришел посол Польши.

Соответствующую публикацию посол сделал в своем Twitter.

Он опубликовал картинку, на которой изображены много работников, которые следят за работой одного. Единственный работающий подписан «шведы», а все остальные — фамилиями игроков сборной Украины.