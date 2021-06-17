УЕФА потребовал от участников Евро-2020 не трогать спонсорские напитки. Украинец Ярмоленко после победы высмеял «бутылкогейт»

Пекельце

Joosep Martinson / Stringer / Getty Images

Андрей Ярмоленко, который был признан лучшим игроком матча с Северной Македонией, пришел на послематчевую пресс-конференцию в отличном настроении и решил тонко высмеять просьбу УЕФА не трогать напитки от спонсоров.

«А можно, я кое-что сделаю? Я видел, Роналду убрал бутылки Coca Cola — я поставлю Coca Cola, поставлю Heineken. Свяжитесь со мной, спонсоры», — сказал Ярмоленко.

Дело в том, что ранее звезда португальцев Криштиану Роналду, который пропагандирует здоровый образ жизни, убрал бутылки этого напитка со стола и призвал людей пить воду.

После этого полузащитник сборной Франции Поль Погба поступил так же и убрал со стола бутылку безалкогольного пива Heineken.

Погба — мусульманин и его религия запрещает употреблять алкоголь, но футболист не объяснил свой поступок.

Позже в УЕФА потребовали, чтобы футболисты не трогали бутылки спонсоров на официальных пресс-конференциях во время Евро-2020.

Директор УЕФА по организации мероприятий Мартин Каллен уточнил, что союз уже провел работу с командами по этому поводу, поскольку деньги спонсоров имеют большое значение для турнира и для европейского футбола.