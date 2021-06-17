УЄФА вимагає від учасників Євро-2020 не чіпати спонсорські напої. Українець Ярмоленко після перемоги висміяв «бутилкогейт»

Андрій Ярмоленко, який був визнаний найкращим гравцем матчу з Північною Македонією, прийшов на післяматчеву пресконференцію в чудовому настрої та вирішив тонко висміяти прохання УЄФА не торкати напої від спонсорів.

«А можна, я дещо зроблю? Я бачив, Роналду прибрав пляшки «Coca Cola» — я поставлю «Coca Cola», поставлю «Heineken». Звʼяжіться зі мною, спонсори», — сказав Ярмоленко.

Річ у тім, що раніше зірка португальців Кріштіану Роналду нібито обвалив акції компанії «Coca-Cola», через те, що прибрав пляшки цього напою зі столу та закликав людей пити воду.

Після цього півзахисник збірної Франції Поль Погба вчинив так само і прибрав зі столу пляшку безалкогольного пива «Heineken».

Погба — мусульманин і його релігія забороняє вживати алкоголь, але футболіст не пояснив свого вчинку.

Пізніше в УЄФА зажадали, щоб футболісти не чіпали пляшки спонсорів на офіційних пресконференціях під час Євро-2020.

Директор УЄФА з організації заходів Мартін Каллен уточнив, що спілка вже провела роботу з командами з цього приводу, оскільки гроші спонсорів мають велике значення для турніру і для європейського футболу.