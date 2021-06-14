В Николаеве водитель убегал от патрульных и за несколько часов совершил 18 ДТП. На него составили 40 админпротоколов

Пекельце

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Николаеве патрульные задержали 36-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения, который совершил 18 ДТП, пока пытался скрыться от полиции.

Об этом сообщает патрульная полиция.

Жалобы на водителя Ford начали поступать к патрульным в 13:00, мол, человек на большой скорости едет по улицам и попадает в ДТП с другими авто.

Менее чем за 15 минут патрульные узнали, где автомобиль и прибыли на место происшествия. Сначала нарушитель хотел скрыться на машине, а потом оставил ее и начал бежать. Его догнали и задержали, от осмотра мужчина отказался.

Патрульные составили на него почти 40 административных протоколов — 18 по статье за нарушение ПДД, что привело к аварии, и еще 18 за оставление места ДТП.

Также ему выписали протокол по ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) и постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверение водителя соответствующей категории) КоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Пострадали ли люди во время всех этих ДТП полиция не сообщает.