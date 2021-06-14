У Миколаєві водій тікав від патрульних і за кілька годин скоїв 18 ДТП. На нього склали 40 адмінпротоколів

У Миколаєві патрульні затримали 36-річного чоловіка з ознаками наркотичного спʼяніння, який скоїв 18 ДТП, поки намагався втекти від поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція.

Скарги на водія Ford почали надходити до патрульних о 13:00 — мовляв, чоловік на великій швидкості їде вулицями та потрапляє у ДТП з іншими авто.

Менш ніж за 15 хвилин патрульні дізналися, де перебуває автівка, і прибули на місце події. Спершу порушник хотів втекти на машині, а потім залишив її та почав бігти. Його наздогнали та затримали, від огляду чоловік відмовився.