В Николаеве водитель убегал от патрульных и за несколько часов совершил 18 ДТП. На него составили 40 админпротоколов

В Николаеве патрульные задержали 36-летнего мужчину с признаками наркотического опьянения, который совершил 18 ДТП, пока пытался скрыться от полиции.

Об этом сообщает патрульная полиция.

Жалобы на водителя Ford начали поступать к патрульным в 13:00, мол, человек на большой скорости едет по улицам и попадает в ДТП с другими авто.

Менее чем за 15 минут патрульные узнали, где автомобиль и прибыли на место происшествия. Сначала нарушитель хотел скрыться на машине, а потом оставил ее и начал бежать. Его догнали и задержали, от осмотра мужчина отказался.