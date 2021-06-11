Во Львовской области священник торговал оружием и боеприпасами, которые хранил в церкви. Его задержали

Пекельце

Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Во Львовской области правоохранители задержали священника, который незаконно продавал через интернет огнестрельное оружие и боеприпасы, и хранил этот арсенал в церкви. Это не первый раз его привлекают к ответственности за подобные преступления.

Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

В апреле этого года полиция получила инфрмацию о том, что житель одного из поселков Львовской области незаконно продает огнестрельное оружие и боеприпасы.

Сначала он покупал травматическое и газовое оружие, а потом переделывал его на огнестрельное и отправлял по почте заказчикам. В течение нескольких месяцев полиция докментувала преступную деятельность 47-летнего священника, а 9 июня задержала его.

Правоохранители провели обыски и изъяли оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению. Местом хранения арсенала стал его дом и церковь.

Мужчине уже сообщили о подозрении в преступлении, вскоре суд изберет ему меру пресечения.