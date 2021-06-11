На Львівщині священник торгував зброєю та боєприпасами, які зберігав у церкві. Його затримали

У Львівській області правоохоронці затримали священника, який незаконно продавав через інтернет вогнепальну зброю та боєприпаси, і зберігав цей арсенал у церкві. Це не вперше його притягують до відповідальності за подібні злочини.

Про це інформує Департамент карного розшуку.

У квітні цього року поліція отримала інформацію про те, що житель одного з селищ Львівщини незаконно продає вогнепальну зброю та боєприпаси.

Спершу він купував травматичну та газову зброю, а потім переробляв її на вогнепальну та надсилав поштою замовникам. Упродовж місяців поліція документувала злочинну діяльність 47-річного священника, а 9 червня затримала його.