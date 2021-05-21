У Росії заявили про серійне виробництво бойових роботів, які можуть самостійно воювати

У Росії почали виготовляти бойових роботів зі штучним інтелектом.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час виступу на марафоні «Нові знання».

«Почалося серійне виробництво бойових роботів. Зʼявилися вже не просто експериментальні зразки, а роботи, яких дійсно можна показувати в фантастичних фільмах. Вони в змозі самостійно воювати на полі бою», — сказав він.

Окрім цього, російський міністр розповів про лазерні комплекси.

«20 років тому лазерними мечами у фантастичних фільмах хтось боровся. А сьогодні це реальність — лазерні комплекси «Пересвіт» стоять на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії. Причому вони мають великий потенціал, і вже будучи у військах, незважаючи на це, постійно розвиваються і вдосконалюються», — зауважив Шойгу.

За його словами, також у Росії розробляють новітнє озброєння.

«Я не можу обійти і те, що називається зброя завтрашнього дня. Тут теж йде велика робота», — додав глава Міноборони РФ.