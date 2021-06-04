Два немца незаконно пересекли границу, думая, что Украина в Евросоюзе. Их задержали

Пекельце

Пограничники Львовского отряда задержали на украинско-польской границе двух немцев на велосипедах, которые думали, что едут по территории Евросоюза.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Граждан Германии «засек» сигнализационный прибор, после чего их оперативно задержали.

36-летний и 21-летний велосипедисты заявили пограничникам, что путешествуют по миру. Их маршрут пролегает из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и Россию, но они решили изменить его и поехать через Украину.

Мужчины пояснили решение твердой уверенностью в том, что Украина входит в состав Евросоюза.

На иностранцев составили админпротоколы за незаконное пересечение границы.