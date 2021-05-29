В Туркменистане чиновников обязали побрить головы в знак траура по умершему отцу президента
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- Костя Андрейковец
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Flickr / ANJCI ALL OVER
В Туркменистане в честь траура по умершему отцу президента Гурбангулы Бердымухамедова всех чиновников обязали выбрить головы и носить национальные тюбетейки.
Об этом сообщает «Радио Азатлык».
Распоряжение чиновникам поступило после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе после смерти отца Мяликгулы Бердымухамедова, который скончался в возрасте 88 лет.
Отец президента умер 18 апреля, после чего в стране объявили 40-дневный траур. Президент семь дней не появлялся на публике. Без него провели Национальный день скакуна и алабая, которым руководил сын президента Сердар — в феврале Бердымухамедов назначил его заместителем председателя правительства.
Отмечается, что в траур на все мероприятия президент приезжал на черном автомобиле, хотя ранее сам запретил в стране черные авто.
- Режим Бердымухамедова славится неординарными приказами. Ранее по велению президента в столице открыли золотой 15-метровый памятник алабаю.
- До этого в одном из районов Туркменистана жителей заставили вместе с продуктами покупать фотографии президента.